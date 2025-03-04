США и Украина готовятся подписать сделку об ископаемых уже сегодня, - Reuters

По информации источников издания, президент США Дональд Трамп рассказал своим советникам, что он хочет объявить о сделке в своем выступлении перед Конгрессом, которое состоится вечером 4 марта (в 04:00 5 марта по киевскому времени).

Собеседники Reuters подчеркнули, что соглашение между Украиной и США пока не подписано и ситуация все еще может измениться.

Ссора Трампа и Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 февраля, находился с визитом в США. Он посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Там должна была пройти официальная церемония подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Когда два лидера общались с журналистами в Овальном кабинете, между ними возникла ссора. Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет в игры с Третьей мировой".

На фоне такой ситуации встреча между Зеленским и Трампом закончилась досрочно. Президент Украины уехал из Белого дома, а соглашение не было подписано.