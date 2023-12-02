США та союзники тиснуть на низку країн через нафтові санкції проти Росії, - Reuters

За даними видання, США, ЄС та Велика Британія тиснуть на Ліберію, Маршаллові Острови та Панаму, щоб посилити нагляд за суднами під їхніми прапорами. А також, щоб гарантувати, що ці країни не транспортують російську нафту, продану вище максимальної ціни.

Санкції проти РФ

Який вихід знайшла Росія

За даними видання, ціль тиску полягає не в тому, щоб зменшити кількість суден, що перевозять російську нафту по воді, а в тому, щоб посилити дотримання обмежень і зробити для Росії дорожчим транспортування нафти без використання західних транспортних служб.

12-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Нагадаємо, 15 листопада Єврокомісія подала Раді ЄС пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії. Пропонується запровадити обмежувальні заходи щодо більш ніж 120 фізичних та юридичних осіб за їх роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Також ЄС пропонує вести нові заборони на імпорт та експорт, у тому числі на російські алмази, а також дії щодо посилення цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.

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