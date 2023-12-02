США и союзники давят на ряд стран из-за нефтяных санкций против России, - Reuters

По данным издания, США, ЕС и Великобритания давят на Либерию, Маршалловы Острова и Панаму, чтобы усилить надзор за судами под их флагами. А также, чтобы гарантировать, что эти страны не транспортируют российскую нефть, проданную выше максимальной цены.

Санкции против РФ

Какой выход нашла Россия

По данным издания, цель давления состоит не в том, чтобы уменьшить количество судов, перевозящих российскую нефть по воде, а в том, чтобы усилить соблюдение ограничений и сделать для России более дорогой транспортировку нефти без использования западных транспортных служб.

12-й пакет санкций ЕС против России

Напомним, 15 ноября Еврокомиссия подала Совету ЕС предложения по 12-му пакету санкций против России. Предлагается ввести ограничительные меры относительно более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также ЕС предлагает вести новые запреты на импорт и экспорт, в том числе на российские алмазы, а также действия по усилению цен на нефть и противодействию обходу санкций ЕС.

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