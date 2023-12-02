ua en ru
Сб, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США та союзники тиснуть на низку країн через нафтові санкції проти Росії, - Reuters

Україна, Субота 02 грудня 2023 19:30
UA EN RU
США та союзники тиснуть на низку країн через нафтові санкції проти Росії, - Reuters Фото: США та союзники тиснуть на низку країн через санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Задля забезпечення роботи нафтових санкцій проти Російської Федерації США та союзники почали тиснути на низку країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, США, ЄС та Велика Британія тиснуть на Ліберію, Маршаллові Острови та Панаму, щоб посилити нагляд за суднами під їхніми прапорами. А також, щоб гарантувати, що ці країни не транспортують російську нафту, продану вище максимальної ціни.

Санкції проти РФ

Обмеження, яке має на меті зменшити доходи Росії від експорту при збереженні потоків нафти по всьому світу, було прийнято наприкінці 2022 року, але набуло чинності лише нещодавно.

Механізм забороняє західним компаніям надавати морські послуги, такі як транспортування, страхування та фінансування, які сприяють торгівлі російською нафтою, що продається понад обмеження.

Який вихід знайшла Росія

Росії все частіше доводиться звертатися до так званого "примарного флоту" застарілих танкерів для транспортування нафти та уникнення обмеження. Цей флот транспортує нафту до країн, включаючи Китай та Індію, набагато далі, ніж традиційна клієнтська база Росії, і значно збільшує витрати на доставку.

Водночас Панама, Республіка Маршаллові Острови та Ліберія дозволили деяким із цих кораблів нести їхні прапори, за даними розвідки Lloyd's List Intelligence та нафтових аналітиків.

Ця практика, відома як "перестрибування під прапор", дозволяє деяким підставним компаніям, які були створені для торгівлі російською нафтою, плавати на кораблях під цими прапорами та ухилятися від санкцій.

Розвідка Lloyd's List Intelligence заявила, що майже 40% з приблизно 535 танкерів темного флоту зареєстровані через компанії, зареєстровані на Маршаллових островах.

Чого домагаються США та союзники

За даними видання, ціль тиску полягає не в тому, щоб зменшити кількість суден, що перевозять російську нафту по воді, а в тому, щоб посилити дотримання обмежень і зробити для Росії дорожчим транспортування нафти без використання західних транспортних служб.

Група країн просить Ліберію та Маршаллові Острови підвищити обізнаність серед учасників торгівлі про те, що їхній прапор не повинен використовуватися для танкерів, які перевозять нафту за ціною вище обмеження.

12-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Нагадаємо, 15 листопада Єврокомісія подала Раді ЄС пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії. Пропонується запровадити обмежувальні заходи щодо більш ніж 120 фізичних та юридичних осіб за їх роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Також ЄС пропонує вести нові заборони на імпорт та експорт, у тому числі на російські алмази, а також дії щодо посилення цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Великобританія Панама Евросоюз Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський заявив, що обміни полоненими з РФ тривають, часто прямо на полі бою
Зеленський заявив, що обміни полоненими з РФ тривають, часто прямо на полі бою
DAILY
Снайпер 95-ї бригади ЗСУ: Перебирати цілями на сучасній війні не дуже правильно
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Снайпер 95-ї бригади ЗСУ: Перебирати цілями на сучасній війні не дуже правильно