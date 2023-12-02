США и союзники давят на ряд стран из-за нефтяных санкций против России, - Reuters

Для обеспечения работы нефтяных санкций против Российской Федерации США и союзники начали давить на ряд стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, США, ЕС и Великобритания давят на Либерию, Маршалловы Острова и Панаму, чтобы усилить надзор за судами под их флагами. А также, чтобы гарантировать, что эти страны не транспортируют российскую нефть, проданную выше максимальной цены.

Санкции против РФ

Ограничение, которое имеет целью уменьшить доходы России от экспорта при сохранении потоков нефти по всему миру, было принято в конце 2022 года, но вступило в силу только недавно.

Механизм запрещает западным компаниям предоставлять морские услуги, такие как транспортировка, страхование и финансирование, которые способствуют торговле российской нефтью, продаваемой сверх ограничения.

Какой выход нашла Россия

России все чаще приходится обращаться к так называемому "призрачному флоту" устаревших танкеров для транспортировки нефти и избежания ограничения. Этот флот транспортирует нефть в страны, включая Китай и Индию, гораздо дальше, чем традиционная клиентская база России, и значительно увеличивает расходы на доставку.

В то же время Панама, Республика Маршалловы Острова и Либерия позволили некоторым из этих кораблей нести их флаги, по данным разведки Lloyd's List Intelligence и нефтяных аналитиков.

Эта практика, известная как "перепрыгивание под флаг", позволяет некоторым подставным компаниям, которые были созданы для торговли российской нефтью, плавать на кораблях под этими флагами и уклоняться от санкций.

Разведка Lloyd's List Intelligence заявила, что почти 40% из примерно 535 танкеров темного флота зарегистрированы через компании, зарегистрированные на Маршалловых островах.

Чего добиваются США и союзники

По данным издания, цель давления состоит не в том, чтобы уменьшить количество судов, перевозящих российскую нефть по воде, а в том, чтобы усилить соблюдение ограничений и сделать для России более дорогой транспортировку нефти без использования западных транспортных служб.

Группа стран просит Либерию и Маршалловы Острова повысить осведомленность среди участников торговли о том, что их флаг не должен использоваться для танкеров, перевозящих нефть по цене выше ограничения.

12-й пакет санкций ЕС против России

Напомним, 15 ноября Еврокомиссия подала Совету ЕС предложения по 12-му пакету санкций против России. Предлагается ввести ограничительные меры относительно более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также ЕС предлагает вести новые запреты на импорт и экспорт, в том числе на российские алмазы, а также действия по усилению цен на нефть и противодействию обходу санкций ЕС.

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