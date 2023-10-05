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США та союзники шукають шляхи передачі Україні заморожених активів РФ, - Блінкен

Четвер 05 жовтня 2023 04:21
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США та союзники шукають шляхи передачі Україні заморожених активів РФ, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США та союзники оцінюють варіанти використання та передачі Україні 300 млрд доларів заморожених активів РФ, більша частина яких перебуває в Європі.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Зараз ми активно вивчаємо, які юридичні повноваження і у нас, і у європейців можуть бути, щоб використовувати заморожені активи РФ для передачі Україні, для допомоги (Україні – ред.)", - заявив Блінкен.

Він також наголосив, що, на його думку, росіяни повинні заплатити за відновлення України і використання заморожених активів може бути одним із цілком реальних та обговорюваних способів це зробити.

Що передувало

Раніше глава Мінфіну США Джанет Йеллен розповіла журналістам, що Євросоюз розпочав переговори зі США на тему податку на прибуток від заморожених активів РФ для подальшого переказу коштів до бюджетів країн ЄС та допомоги.

Планується, що ці кошти спрямовані на відновлення України після бойових дій. За її словами, в адміністрації президента США Джо Байдена запровадження такого податку замість конфіскації заморожених активів вважають «розумним».

Про те, як українська влада хоче отримати закордонні активи РФ, на що їх планується витратити і чи готові партнери конфіскувати російські гроші і передати їх Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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