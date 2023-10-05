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США и союзники ищут пути передачи Украине замороженных активов РФ, - Блинкен

Четверг 05 октября 2023 04:21
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США и союзники ищут пути передачи Украине замороженных активов РФ, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США и союзники оценивают варианты использования и передачи Украине 300 млрд долларов замороженных активов РФ, большая часть которых находится в Европе.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Сейчас мы активно изучаем, какие юридические полномочия и у нас, и у европейцев могут быть, чтобы использовать замороженные активы РФ для передачи Украине, для помощи (Украине – ред.)", - заявил Блинкен.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, россияне должны заплатить за восстановление Украины и использование замороженных активов может быть одним из вполне реальных и обсуждаемых способов это сделать.

Что предшествовало

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала журналистам, что Евросоюз начал переговоры с США на тему налога на прибыль от замороженных активов РФ для дальнейшего перевода средств в бюджеты стран ЕС и помощи.

Планируется, что эти средства будут направлены на восстановление Украины после боевых действий. По ее словам, в администрации президента США Джо Байдена введение такого налога вместо конфискации замороженных активов считают «разумным».

О том, как украинские власти хотят получить зарубежные активы РФ, на что их планируется потратить и готовы ли партнеры конфисковать российские деньги и передать их Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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