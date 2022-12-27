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США та союзники робитимуть все для захисту інфраструктури України, - Блінкен

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати та союзники робитимуть все для того, щоб відремонтувати та захистити енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Ми стоятимемо разом з Україною стільки, скільки знадобиться. Попереду на українців чекає важка зима, і ми будемо невтомно працювати з G7 та іншими партнерами, щоб ремонтувати, замінювати й захищати енергетичну інфраструктуру України", - написав Блінкен.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що країни-члени ЄС передали Україні вже більше тисячі електричних генераторів на тлі масованих обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Також раніше ми писали, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, скільки ще генераторів потрібно Україні для проходження зими.

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Сполучені Штати АмерикиЕнтоні Блінкен