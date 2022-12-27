RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США и союзники будут делать все для защиты инфраструктуры Украины, - Блинкен

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты и союзники будут делать все для того, чтобы отремонтировать и защитить энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Мы будем стоять вместе с Украиной столько, сколько понадобится. Впереди украинцев ждет тяжелая зима, и мы будем без устали работать с G7 и другими партнерами, чтобы ремонтировать, заменять и защищать энергетическую инфраструктуру Украины", - написал Блинкен.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что страны-члены ЕС передали Украине уже более тысячи электрических генераторов на фоне массированных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.

Также ранее мы писали, что премьер-министр Денис Шмигаль сказал, сколько еще генераторов нужно Украине для прохождения зимы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЭнтони Блинкен