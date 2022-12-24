Країни ЄС передали Україні понад тисячу генераторів, - єврокомісар
Країни-члени Європейського Союзу передали Україні вже більше тисячі електричних генераторів на тлі масованих обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єврокомісара з питань кризового врегулювання Янеза Ленарчича.
"Щоб забезпечити електроенергією домівки та лікарні, європейські країни передали Україні понад 1000 електрогенераторів, - написав він.
Єврокомісар також зазначив, що Україна отримала майже 78 тисяч тонн гуманітарної допомоги через механізм цивільного захисту ЄС.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, скільки ще генераторів потрібно Україні для проходження зими.
Окрім того, РБК-Україна повідомляло, що Грузія все ж передала Україні 25 потужних генераторів.
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