США та союзники протидіють ПВК "Вагнера" на різних континентах, - Держдеп

Сполучені Штати Америки разом з союзниками стримують вплив російської приватної військової компанії "Вагнера" в Африці та на інших континентах.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Він зазначив, що ситуація в країнах, де "Вагнер" втручається у внутрішні справи, дестабілізуєтсья і вони стають вразливішими.

"Ми працюємо разом із нашими союзниками й партнерами, аби приборкати вплив групи "Вагнера", - звісно, на Африканському континенті, а також інде", - сказав Пател.