ua ru
Пт, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ПВК "Вагнера" дають зброю СШР, які борються за владу в Судані, - CNN

Новость на русском →
П'ятниця 21 квітня 2023 03:15
ПВК "Вагнера" дають зброю СШР, які борються за владу в Судані, - CNN Фото: група "Вагнера" допомагає одній зі сторін конфлікту в Судані зброєю (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Російська приватна військова компанія "Вагнера" забезпечує Сили швидкого реагування Судану ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Супутникові знімки показують активність літаків ІЛ-76, що курсують між базами групи "Вагнера" на кордоні з Лівією, де територію контролює проросійський лівійський генерал Халіф Хафтар.

Джерела видання зазначають, що Хафтар підтримує СШР, хоча і не приймає чиюсь сторону. В матеріалі йдеться, що активність на авіабазах почалась ще 13 квітня і продовжувалась мінімум до 19 квітня.

"Згідно з регіональними та суданськими джерелами, у той день Росія передала ракети класу "земля-повітря" на позиції ополченців Дагало (лідера СШР, - ред.) на північному заході Судану", - пише CNN.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Сили швидкого реагування співпрацюють з групою "Вагнера". Вони мають спільне підприємство Meroe Gold з видобутку корисних копалин, зокрема золота.

Крім цього, вчора стало відомо, що Пентагон розміщує військовий контингент у Джибуті в очікуванні потенційної місії з евакуації персоналу посольства США в Судані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Судан Вагнерівці
NEWS
Стався "схід боєприпасу": росіяни зізнались, що самі бомбили Бєлгород
Стався "схід боєприпасу": росіяни зізнались, що самі бомбили Бєлгород
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни