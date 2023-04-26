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США и союзники противодействуют ЧВК "Вагнера" на разных континентах, - Госдеп

Фото: замглавы Госдепартамента США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками сдерживают влияние российской частной военной компании Вагнера в Африке и на других континентах.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что ситуация в странах, где "Вагнер" вмешивается во внутренние дела, дестабилизируется и они становятся более уязвимыми.

"Мы работаем вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы обуздать влияние группы "Вагнера", - конечно, на Африканском континенте, а также где-то еще", - сказал Пател.

Напомним, что по данным CNN, российская частная военная компания "Вагнера" обеспечивает Силы быстрого реагирования Судана ракетами, помогая в госперевороте.

На это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Судан якобы имеет полное право обращаться за "услугами" ЧВК "Вагнера".

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