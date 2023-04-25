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Лавров спробував "відбілити" діяльність ПВК "Вагнера" у Судані

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Нью Йорк, Вівторок 25 квітня 2023 21:58
Лавров спробував "відбілити" діяльність ПВК "Вагнера" у Судані Фото: Сергій Лавров, голова МЗС Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії стверджують, що Судан нібито має повне право звертатися за "послугами" ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова під час брифінгу.

"ЦАР, Малі та Судан, чия законна влада звертається до послуг ПВК "Вагнер", - мають на це повне право", - заявив чиновник країни-агресора.

При цьому він не забув згадати і США, де нібито є такі самі приватні військові компанії.

Нагадаємо, 15 квітня у Судані розпочалася спроба державного перевороту. Її організували звані сили швидкого реагування.

Африканські ЗМІ зазначають, що сили швидкого реагування активно співпрацюють з ПВК "Вагнера". Вони мають спільне підприємство Meroe Gold з видобутку корисних копалин, зокрема золота.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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