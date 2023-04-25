Лавров спробував "відбілити" діяльність ПВК "Вагнера" у Судані
У Росії стверджують, що Судан нібито має повне право звертатися за "послугами" ПВК "Вагнера".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова під час брифінгу.
"ЦАР, Малі та Судан, чия законна влада звертається до послуг ПВК "Вагнер", - мають на це повне право", - заявив чиновник країни-агресора.
При цьому він не забув згадати і США, де нібито є такі самі приватні військові компанії.
Нагадаємо, 15 квітня у Судані розпочалася спроба державного перевороту. Її організували звані сили швидкого реагування.
Африканські ЗМІ зазначають, що сили швидкого реагування активно співпрацюють з ПВК "Вагнера". Вони мають спільне підприємство Meroe Gold з видобутку корисних копалин, зокрема золота.
Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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