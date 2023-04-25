Лавров спробував "відбілити" діяльність ПВК "Вагнера" у Судані

У Росії стверджують, що Судан нібито має повне право звертатися за "послугами" ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова під час брифінгу.

"ЦАР, Малі та Судан, чия законна влада звертається до послуг ПВК "Вагнер", - мають на це повне право", - заявив чиновник країни-агресора. При цьому він не забув згадати і США, де нібито є такі самі приватні військові компанії.