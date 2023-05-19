США та союзники планують передати Україні F-16, але терміни невідомі, - NBC

"Найближчими місяцями США та їхні союзники вирішать, коли реально надати винищувачі, скільки їх буде, і хто їх надасть", - наводить видання слова високопосадовця адміністрації президента США Джо Байдена.

Він зазначив, що інформації про терміни передачі поки що немає, але літаки не будуть використовуватися під час майбутнього контрнаступу України проти Росії.

Чиновник також додав, що дискусії щодо вдосконалення Повітряних сил України є ознакою довгострокової підтримки України з боку Заходу.

Чому Україна потребує F-16?

Варто зауважити, що українські чиновники та військові вже кілька місяців закликають країни Заходу розпочати постачання західних винищувачів для захисту від російської агресії. Пріоритетним бойовим літаком, який хоче отримати Україна, є F-16.

Поки наші Повітряні сили мають лише радянську техніку, яка не може конкурувати з російськими винищувачами четвертого (Су-35) і п'ятого (Су-57) поколінь.

Американські винищувачі F-16 дозволять українським військовим бити на більш далекі відстані та перехоплювати російські ракети, оскільки забезпечити повний захист неба країни за допомогою систем ППО неможливо, заявляв раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.