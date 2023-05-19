США и союзники планируют передать Украине F-16, но сроки неизвестны, - NBC

"В ближайшие месяцы США и их союзники решат, когда реально предоставить истребители, сколько их будет, и кто их предоставит", - приводит издание слова высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена.

Он отметил, что информации о сроках передачи пока нет, но самолеты не будут использоваться во время предстоящего контрнаступления Украины против России.

Чиновник также добавил, что дискуссии о совершенствовании Воздушных сил Украины является признаком долгосрочной поддержки Украины со стороны Запада.

Почему Украина нуждается в F-16?

Стоит заметить, что украинские чиновники и военные уже несколько месяцев призывают страны Запада начать поставки западных истребителей для защиты от российской агрессии. Приоритетным боевым самолетом, который хочет получить Украина, является F-16.

Пока у наших Воздушных сил есть только советская техника, которая не может конкурировать с российскими истребителями четвертого (Су-35) и пятого (Су-57) поколений.

Американские истребители F-16 позволят украинским военным бить на более далекие расстояния и перехватывать российские ракеты, поскольку обеспечить полную защиту неба страны при помощи систем ПВО невозможно, заявлял ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.