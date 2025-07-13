Готуються до війни за Тайвань? Біля Австралії почалися найбільші навчання 19 країн

У неділю, 13 липня, стартували найбільші військові навчання Австралії за участю США. Вони проводяться на тлі погроз Китаю Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Військові навчання мають назву Talisman Sabre ("Талісман шабля"). Цього року в них візьмуть участь 40 тисяч військових із 19 країн, включно з Японією, Південною Кореєю, Індією, Великою Британією, Францією та Канадою.

Навчання охоплять територію в тисячі кілометрів від острова Різдва, який належить Австралії в Індійському океані, - до Коралового моря на східному узбережжі країни.

Віце-адмірал Джастін Джонс, який є начальником спільних операцій Сил оборони Австралії, заявив, що ці навчання стануть репетицією спільних бойових дій.

Він сказав журналістам, що навчання в повітрі, на морі, на силу і в космосі, які триватимуть два тижні, "перевірять нашу здатність перекидати сили на північ Австралії і діяти з Австралії".

"Я надам Китаю самому інтерпретувати, що для нього означає наявність 19 друзів, союзників і партнерів, які бажають працювати разом у регіоні. Але для мене... це країни, які прагнуть до спільного прагнення до миру, стабільності, вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", - сказав він.

Раніше міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой заявив, що ВМС Китаю, можливо, спостерігають за навчаннями, щоб зібрати інформацію, як це вже було раніше.

Повертаючись до операції Talisman Sabre, генерал-лейтенант армії США Джоел Воуелл, який є заступником командувача військами в Тихоокеанському регіоні, заявив, що навчання підвищать готовність збройних сил до спільного реагування і є "стримувальним механізмом, оскільки наша кінцева мета - відсутність війни".

"Якби ми могли зробити все це поодинці, ми б діяли швидко, але оскільки ми хочемо домогтися більших успіхів, нам потрібно діяти спільно, і це важливо, з огляду на нестабільність, що зберігається в регіоні", - сказав Воуелл.

Reuters зазначає, що США - головний союзник Австралії у сфері безпеки. Хоча Австралія не дозволяє розміщення іноземних баз, американські військові розширюють свою ротаційну присутність і склади палива на австралійських базах.

Зокрема, з 2027 року в порту західної Австралії базуватимуться американські підводні човни Virginia. За словами аналітиків, вони зіграють ключову роль у підтримці сил США в будь-якому конфлікті через Тайвань.

Чи пов'язані військові навчання з Тайванем

Навчання Talisman Sabre - це великомасштабні двосторонні та багатонаціональні військові навчання США та Австралії, які проводяться раз на два роки починаючи з 2005 року.

Мета цих навчань:

відпрацювання спільних операцій;

поліпшення командування, зв'язку, логістики, оперативних стандартів;

розробка сценаріїв кризового реагування.

Офіційно ці навчання не спрямовані проти Китаю і не моделюють відбиття його нападу на Тайвань. Однак вони відбуваються на тлі зростаючої напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні, викликаної посиленням військової активності Китаю, особливо біля берегів Тайваню.

Таким чином, формально - це не "антикитайські навчання", але по суті - це підготовка до сценарію стримування і можливого конфлікту з Китаєм, включно з гіпотетичним вторгненням у Тайвань.