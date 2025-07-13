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Відповідь Пентагону: Австралія відмовилася заздалегідь відправляти війська в конфлікти

Неділя 13 липня 2025 08:09
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Відповідь Пентагону: Австралія відмовилася заздалегідь відправляти війська в конфлікти Фото: рішення про відправлення військ не ухвалюватимуть заздалегідь (facebook.com/AustralianArmy)
Автор: Едуард Ткач

Австралія не буде заздалегідь відправляти війська в будь-який конфлікт. Країна ставить на чільне місце свій суверенітет і не обговорює гіпотези.

Про це заявив міністр оборонної промисловості країни Пет Конрой, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Рішення про відправлення австралійських військ у той чи інший конфлікт ухвалюватиметься чинним урядом, не заздалегідь, а саме чинним урядом", - сказав Конрой.

У такий спосіб він фактично відповів на статтю Financial Times, де йшлося про те, що заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі тисне на Австралію і Японію з вимогою роз'яснити, якою буде їхня роль у разі війни США і Китаю за Тайвань.

Під час інтерв'ю Конрой окремо торкнувся теми Китаю, заявивши, що Австралія стурбована нарощуванням КНР ядерних і звичайних озброєнь. Він сказав, що країна хоче збалансованого Індо-Тихоокеанського регіону, де жодна країна не домінує.

"Китай прагне розмістити військову базу в регіоні, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб стати основним партнером з безпеки в регіоні, оскільки ми не вважаємо, що це оптимальне рішення для Австралії", - сказав він, маючи на увазі острови Тихого океану.

Також Reuters зазначає, що вже в неділю в Сіднейській гавані розпочнуться найбільші військові навчання Австралії за участю США, в яких візьмуть участь 30 тисяч військовослужбовців із 19 країн.

Навчання Talisman Sabre охоплять територію в 6500 км від австралійської території острова Різдва в Індійському океані до Коралового моря на східному узбережжі Австралії.

Конрой заявив, що, можливо, ВМС Китаю спостерігатимуть за навчаннями, щоб збирати інформацію, як це вже траплялося раніше.

Нагадаємо, що згідно з матеріалом FT, США ведуть з Австралією і Японією переговори, намагаючись переконати їх збільшити витрати на оборону на тлі загрози Китаю Тайваню.

І як пише видання, прохання про прийняття зобов'язань, пов'язаних із війною за острів - є новою вимогою з боку Вашингтона.

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Пентагон Сполучені Штати Америки Китай Австралія Тайвань
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