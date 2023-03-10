UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США та союзники докладуть усіх зусиль, щоб ракетні удари РФ не стали нормою, - Держдеп

Фото: представник Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати разом із союзниками не мають наміру залишатися байдужими до ракетних ударів по Україні і докладуть усіх зусиль, щоб вони не стали нормою.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Росія намагається зробити ці типи ударів новою нормою. Тому наш обов'язок полягає в тому, щоб працювати з союзниками та партнерами по всьому світу, щоб чітко наголосити, що це не може бути нормою", - наголосив представник Держдепу.

За його словами, минуло лише кілька тижнів відтоді, як останній раз завдавалися масштабних ударів по мирних містах України, по складах із сільськогосподарською продукцією, по об'єктах енергетичної та іншої критичної інфраструктури. І це свідчить про рівень жорстокості росіян.

Нагадаємо, у четвер окупанти в черговий раз масово обстріляли територію України. Внаслідок удару є загиблі, також зафіксовано пошкодження об'єктів енергетики та критичної інфраструктури.

Загалом росіяни випустили по Україні 81 ракету та 8 безпілотників. Сили ППО збили 34 ракети та 4 дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВторгнення Росії до Україниракетный удар