США и союзники приложат все усилия, чтобы ракетные удары РФ не стали нормой, - Госдеп

Соединенные Штаты вместе с союзниками не намерены оставаться равнодушными к ракетным ударам по Украине и приложат все усилия, чтобы они не стало нормой.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

"Россия пытается сделать эти типы ударов новой нормой. Поэтому наша обязанность состоит в том, чтобы работать с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы четко подчеркнуть, что это не может быть нормой", - подчеркнул представитель Госдепа.

По его словам, прошло всего несколько недель с тех пор, как последний раз наносились масштабные удары по мирным городам Украины, по складам с сельскохозяйственной продукцией, по объектам энергетической и другой критической инфраструктуры. И это свидетельствует об уровне жестокости россиян.