США и союзники приложат все усилия, чтобы ракетные удары РФ не стали нормой, - Госдеп

Соединенные Штаты вместе с союзниками не намерены оставаться равнодушными к ракетным ударам по Украине и приложат все усилия, чтобы они не стало нормой.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
"Россия пытается сделать эти типы ударов новой нормой. Поэтому наша обязанность состоит в том, чтобы работать с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы четко подчеркнуть, что это не может быть нормой", - подчеркнул представитель Госдепа.
По его словам, прошло всего несколько недель с тех пор, как последний раз наносились масштабные удары по мирным городам Украины, по складам с сельскохозяйственной продукцией, по объектам энергетической и другой критической инфраструктуры. И это свидетельствует об уровне жестокости россиян.
Напомним, в четверг оккупанты в очередной раз массированно обстреляли территорию Украины. В результате удара есть погибшие, также зафиксированы повреждения объектов энергетики и критической инфраструктуры.
В целом россияне выпустили по Украине 81 ракету и 8 беспилотников. Силы ПВО сбили 34 ракеты и 4 дрона.
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