RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США и союзники приложат все усилия, чтобы ракетные удары РФ не стали нормой, - Госдеп

Фото: представитель Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты вместе с союзниками не намерены оставаться равнодушными к ракетным ударам по Украине и приложат все усилия, чтобы они не стало нормой.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Россия пытается сделать эти типы ударов новой нормой. Поэтому наша обязанность состоит в том, чтобы работать с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы четко подчеркнуть, что это не может быть нормой", - подчеркнул представитель Госдепа.

По его словам, прошло всего несколько недель с тех пор, как последний раз наносились масштабные удары по мирным городам Украины, по складам с сельскохозяйственной продукцией, по объектам энергетической и другой критической инфраструктуры. И это свидетельствует об уровне жестокости россиян.

Напомним, в четверг оккупанты в очередной раз массированно обстреляли территорию Украины. В результате удара есть погибшие, также зафиксированы повреждения объектов энергетики и критической инфраструктуры.

В целом россияне выпустили по Украине 81 ракету и 8 беспилотников. Силы ПВО сбили 34 ракеты и 4 дрона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украинуракетный удар