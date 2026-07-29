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США та Саудівська Аравія вдарили по проіранських бойовиках в Іраку

04:04 29.07.2026 Ср
2 хв
За останні дві доби проіранські бойовики здійснили понад 30 атак
aimg Юлія Маловічко
США та Саудівська Аравія вдарили по проіранських бойовиках в Іраку Фото: військовий США (Getty Images)
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США спільно зі Збройними силами Саудівської Аравії завдали серії високоточних ударів по проіранських бойовиках в Іраку. Операція стала відповіддю на атаки, які, за даними американської сторони, координував Корпус вартових Ісламської революції (КВІР).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

Як зазначили у CENTCOM, 28 липня американські та саудівські винищувачі завдали ударів по кількох логістичних об'єктах і складах зі зброєю терористичних угруповань на сході Іраку. Йдеться про проіранські угрупування.

За даними командування, ці угруповання діяли за вказівкою КВІР і готували атаки на американські війська та енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії.

У CENTCOM заявили, що спільна операція стала "рішучою відповіддю" на понад 30 атак із застосуванням безпілотників, які за останні 72 години здійснили підтримувані Іраном бойовики.

При цьому американські військові наголосили, що жодна з атак на сили США не досягла своєї мети.

Також у командуванні повідомили, що лише за період із лютого по квітень 2026 року підтримувані Іраном терористичні угруповання в Іраку здійснили понад 600 спроб атак на громадян США та американські об'єкти.

"КВІР та його терористичні проксі повинні припинити ці атаки, щоб уникнути подальшої військової відповіді США", - наголосили у CENTCOM.

Нагадаємо, 29 липня Іран запустив балістику по одній з американських баз на Близькому Сході. Це перша атака з моменту, коли минулого тижня сторони припинили удари.

Перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що США не виключають позитивного розвитку переговорів з Іраном, але він додав, що Вашингтон готується і до альтернативного сценарію у разі відсутності консенсусу.

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