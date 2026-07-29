США та Саудівська Аравія вдарили по проіранських бойовиках в Іраку

Як зазначили у CENTCOM, 28 липня американські та саудівські винищувачі завдали ударів по кількох логістичних об'єктах і складах зі зброєю терористичних угруповань на сході Іраку. Йдеться про проіранські угрупування.

За даними командування, ці угруповання діяли за вказівкою КВІР і готували атаки на американські війська та енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії.

У CENTCOM заявили, що спільна операція стала "рішучою відповіддю" на понад 30 атак із застосуванням безпілотників, які за останні 72 години здійснили підтримувані Іраном бойовики.

При цьому американські військові наголосили, що жодна з атак на сили США не досягла своєї мети.

Також у командуванні повідомили, що лише за період із лютого по квітень 2026 року підтримувані Іраном терористичні угруповання в Іраку здійснили понад 600 спроб атак на громадян США та американські об'єкти.

"КВІР та його терористичні проксі повинні припинити ці атаки, щоб уникнути подальшої військової відповіді США", - наголосили у CENTCOM.