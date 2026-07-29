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США и Саудовская Аравия ударили по проиранским боевикам в Ираке

04:04 29.07.2026 Ср
2 мин
За последние двое суток проиранские боевики совершили более 30 атак
aimg Юлия Маловичко
США и Саудовская Аравия ударили по проиранским боевикам в Ираке Фото: военный США (Getty Images)
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США совместно с Вооруженными силами Саудовской Аравии нанесли серию высокоточных ударов по проиранским боевикам в Ираке. Операция стала ответом на атаки, которые, по данным американской стороны, координировал Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

Как отметили в CENTCOM, 28 июля американские и саудовские истребители нанесли удары по нескольким логистическим объектам и складам с оружием террористических группировок на востоке Ирака. Речь идет о проиранских группировках.

По данным командования, эти группировки действовали по указанию КСИР и готовили атаки на американские войска и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

В CENTCOM заявили, что совместная операция стала "решительным ответом" более чем на 30 атак с применением беспилотников, которые за последние 72 часа совершили поддерживаемые Ираном боевики.

При этом американские военные подчеркнули, что ни одна из атак на силы США не достигла своей цели.

Также в командовании сообщили, что только за период с февраля по апрель 2026 поддерживаемые Ираном террористические группировки в Ираке предприняли более 600 попыток атак на граждан США и американские объекты.

"КСИР и его террористические прокси должны прекратить эти атаки, чтобы избежать дальнейшего военного ответа США", - подчеркнули в CENTCOM.

Напомним, 29 июля I ран запустил баллистику по одной из американских баз на Ближнем Востоке. Это первая атака с момента, когда на прошлой неделе стороны прекратили удары.

Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что США не исключают положительного развития переговоров с Ираном , но добавил, что Вашингтон готовится и к альтернативному сценарию в случае отсутствия консенсуса.

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