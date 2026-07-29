США и Саудовская Аравия ударили по проиранским боевикам в Ираке

Как отметили в CENTCOM, 28 июля американские и саудовские истребители нанесли удары по нескольким логистическим объектам и складам с оружием террористических группировок на востоке Ирака. Речь идет о проиранских группировках.

По данным командования, эти группировки действовали по указанию КСИР и готовили атаки на американские войска и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

В CENTCOM заявили, что совместная операция стала "решительным ответом" более чем на 30 атак с применением беспилотников, которые за последние 72 часа совершили поддерживаемые Ираном боевики.

При этом американские военные подчеркнули, что ни одна из атак на силы США не достигла своей цели.

Также в командовании сообщили, что только за период с февраля по апрель 2026 поддерживаемые Ираном террористические группировки в Ираке предприняли более 600 попыток атак на граждан США и американские объекты.

"КСИР и его террористические прокси должны прекратить эти атаки, чтобы избежать дальнейшего военного ответа США", - подчеркнули в CENTCOM.