США та Росія обговорюють відновлення постачання російського газу до Європи, - Reuters

Представники Сполучених Штатів Америки та Росії провели переговори щодо допомоги США у відновленні постачання російського газу до Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агенство зазначає, що з початку повномасштабної війни Росії проти України Європа значно скоротила імпорт газу з РФ, що призвело до величезних економічних збитків для російського газового монополіста "Газпрому". Водночас США стали одним з основних постачальників скрапленого природного газу (СПГ) до Європи, заміщуючи російські постачання.
Проте деякі європейські країни, такі як Угорщина та Словаччина, продовжують отримувати газ з Росії через трубопровід TurkStream.
Джерела Reuters стверджують, що після можливого підписання мирної угоди між Росією та Україною, більше європейських покупців можуть повернутися до російського газу. За їхніми словами, участь США у відновленні постачання газу може допомогти Москві подолати політичну опозицію в більшості європейських країн.
Також джерела стверджують, що включення США також принесе користь Вашингтону, надаючи йому видимість і можливий контроль над тим, скільки російського газу повернеться до Європи.
За словами співрозмовників агенства, російський "Газпром", прагнучи відновити свої європейські продажі, розглядає можливість запропонувати німецьким клієнтам короткострокові контракти на 24 місяці та великі знижки, хоча зазвичай він вимагав від покупців підписувати контракти на десятки років.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну питання постачання російського газу стало стратегічно важливим для ЄС. Російське паливо почали поступово витісняти з європейського енергетичного ринку.
За інформацією Bloomberg, після початку війни країни ЄС скоротили закупівлі російського газу з понад 40% до приблизно 19% від загального імпорту. Водночас вони залишаються залежними від ЗПГ, обсяги якого зросли до рекордного рівня. Зазначається, що відмова від газу Росії не повинна суттєво вплинути на ціни, а також енергетичну безпеку ЄС.
Вчора, 7 квітня, ЄС підготував "дорожню карту" щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року.
"Дорожня карта" зобов'язуватиме вже у червні запропонувати заборону на нові контракти на імпорт російського газу та короткострокові угоди до кінця поточного року.
Водночас у Єврокомісії відкинули можливість відновлення закупівель російського палива після завершення війни, адже це буде "історичною помилкою" для Європи.
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