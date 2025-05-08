США та Росія обговорюють відновлення постачання російського газу до Європи, - Reuters

Агенство зазначає, що з початку повномасштабної війни Росії проти України Європа значно скоротила імпорт газу з РФ, що призвело до величезних економічних збитків для російського газового монополіста "Газпрому". Водночас США стали одним з основних постачальників скрапленого природного газу (СПГ) до Європи, заміщуючи російські постачання.

Проте деякі європейські країни, такі як Угорщина та Словаччина, продовжують отримувати газ з Росії через трубопровід TurkStream.

Джерела Reuters стверджують, що після можливого підписання мирної угоди між Росією та Україною, більше європейських покупців можуть повернутися до російського газу. За їхніми словами, участь США у відновленні постачання газу може допомогти Москві подолати політичну опозицію в більшості європейських країн.

Також джерела стверджують, що включення США також принесе користь Вашингтону, надаючи йому видимість і можливий контроль над тим, скільки російського газу повернеться до Європи.

За словами співрозмовників агенства, російський "Газпром", прагнучи відновити свої європейські продажі, розглядає можливість запропонувати німецьким клієнтам короткострокові контракти на 24 місяці та великі знижки, хоча зазвичай він вимагав від покупців підписувати контракти на десятки років.