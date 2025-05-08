США и Россия обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу, - Reuters

Представители Соединенных Штатов Америки и России провели переговоры о помощи США в возобновлении поставок российского газа в Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агенство отмечает, что с начала полномасштабной войны России против Украины Европа значительно сократила импорт газа из РФ, что привело к огромным экономическим убыткам для российского газового монополиста "Газпрома". В то же время США стали одним из основных поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, замещая российские поставки.
Однако некоторые европейские страны, такие как Венгрия и Словакия, продолжают получать газ из России через трубопровод TurkStream.
Источники Reuters утверждают, что после возможного подписания мирного соглашения между Россией и Украиной, больше европейских покупателей могут вернуться к российскому газу. По их словам, участие США в возобновлении поставок газа может помочь Москве преодолеть политическую оппозицию в большинстве европейских стран.
Также источники утверждают, что включение США также принесет пользу Вашингтону, предоставляя ему видимость и возможный контроль над тем, сколько российского газа вернется в Европу.
По словам собеседников агентства, российский "Газпром", стремясь восстановить свои европейские продажи, рассматривает возможность предложить немецким клиентам краткосрочные контракты на 24 месяца и большие скидки, хотя обычно он требовал от покупателей подписывать контракты на десятки лет.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину вопрос поставок российского газа стал стратегически важным для ЕС. Российское топливо начали постепенно вытеснять с европейского энергетического рынка.
По информации Bloomberg, после начала войны страны ЕС сократили закупки российского газа с более 40% до примерно 19% от общего импорта. В то же время они остаются зависимыми от СПГ, объемы которого выросли до рекордного уровня. Отмечается, что отказ от газа России не должен существенно повлиять на цены, а также энергетическую безопасность ЕС.
Вчера, 7 апреля, ЕС подготовил "дорожную карту" по запрету импорта российского газа до конца 2027 года.
"Дорожная карта" обяжет уже в июне предложить запрет на новые контракты на импорт российского газа и краткосрочные соглашения до конца текущего года.
В то же время в Еврокомиссии отвергли возможность возобновления закупок российского топлива после завершения войны, ведь это будет "исторической ошибкой" для Европы.
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