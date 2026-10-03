США та Росія обговорюють не лише Україну: ЗМІ дізналися подробиці

Як вдалося дізнатися журналістам, ця угода, у разі її підписання та реалізації, може стати вкрай вигідною для низки відомих бізнесменів.

Йдеться про підприємців із оточення президента США Дональда Трампа та його спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Інсайдери розповіли ЗМІ, що переговори щодо угоди тривають уже не перший місяць.

Також відомо, що питання продажу активів "Лукойлу" порушив саме російський диктатор Володимир Путін. Він нібито запропонував угоду як спосіб показати росіянам можливість відновлення бізнесових зв'язків зі США.

Команда президента США Дональда Трампа погодилася опрацювати цю пропозицію. Білий дім розглядає потенційну угоду не лише як інструмент для покращення відносин із Кремлем, а й як можливість вплинути на світові ціни на енергоносії.

У разі схвалення Вашингтоном рішення, якого добивається Путін, активи "Лукойла" можуть бути звільнені від американських санкцій. Якщо це все-таки станеться, то суттєво підвищить їхню ринкову вартість.

Попри те, що "Лукойл" є приватною компанією, однак у Москві вважають, що остаточне рішення щодо такої масштабної угоди залежатиме від Путіна. Йдеться про активи в різних частинах світу - від нафтових родовищ у Камеруні до нафтопереробних заводів у Європі та мережі АЗС у Нью-Джерсі.

Таким чином, потенційна угода фактично залежить від рішень двох президентів - Путіна і Трампа.

За словами інсайдерів, до групи потенційних покупців активів "Лукойла" входить американський інвестор Тодд Боелі - він пов'язаний безпосередньо з Трампом.