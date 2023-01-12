США та Японія зробили спільну заяву про підтримку України і засудження агресії РФ

Блінкен та Йосімаса провели зустріч на полях американо-японського консультативного комітету з безпеки - першого офіційного діалогу у форматі 2+2 про розширене стримування, а саме про підвищення потенціалу та надійності союзницької оборони країн від широкого спектра загроз, зазначається в оприлюдненому релізі.

Держсекретар Штатів та глава МЗС Японії "підтвердили свою непохитну підтримку України та обговорили наступні кроки щодо надання допомоги українському енергетичному сектору".

"Ми разом з Україною виступаємо проти війни президента Путіна, яка загрожує принципам, що лежать в основі міжнародного порядку, заснованого на правилах, зокрема тому, що всі нації повинні мати можливість прокладати свій власний шлях та поважати свій суверенітет, незалежність та територіальну цілісність", - заявив Блінкен.

Також Держсекретар США зазначив, що перед лицем "цих та інших викликів" сторони обговорили шляхи поглиблення нашої координації, у тому числі щодо союзницького командування та управління, розвідки, спостереження та рекогносцирування, спільного та спільного використання об'єктів та збільшення двосторонніх навчань.

"Японія також активізувалася, щоб допомогти нашим європейським друзям диверсифікувати свої поставки СПГ у відповідь на перетворення енергії на зброю президентом Путіним", - сказав Блінкен.

Як зазначив японський міністр Йосімаса, російська агресія проти України "потрясла основи міжнародного порядку, поставивши міжнародне співтовариство на історичне роздоріжжя".

Глава МЗС Японії підтвердив позицію Токіо про те, що агресія РФ проти України розхитує основи міжнародного порядку, звинуватив Росію в "безрозсудній ядерній риториці" та атаках по цивільній інфраструктурі. Він додав, що сторони погодилися "продовжувати нашу рішучу підтримку України".

Також на зустрічі сторони обговорили розширенням військової співпраці між Китаєм і РФ, підтвердили своє "рішуче неприйняття незаконних претензій та примусових та провокаційних зусиль та дій" Пекіна в Південно-Китайському морі, а також домовилися продовжувати тісно співпрацювати "у вирішенні проблеми Північної Кореї, включаючи прагнення до негайного вирішення проблеми викрадення людей".