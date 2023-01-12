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США и Япония сделали совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессии РФ

Коллаж РБК-Украина: Энтони Блинкен и Хаяси Есимаса
Автор: Владимир Костырин

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Хаяси Есимаса подтвердили свою поддержку Украины, которая противостоит полномасштабной военной агрессии со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа США.

Блинкен и Есимаса провели встречу на полях американо-японского консультативного комитета по безопасности - первого официального диалога в формате 2+2 о расширенном сдерживании, а именно о повышении потенциала и надежности союзнической обороны стран от широкого спектра угроз, отмечается в обнародованном релизе.

Госсекретарь Штатов и глава МИД Японии "подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины и обсудили следующие шаги по оказанию помощи украинскому энергетическому сектору".

"Мы вместе с Украиной выступаем против войны президента Путина, которая угрожает принципам, лежащим в основе международного порядка, основанного на правилах, в том числе тому, что все нации должны иметь возможность прокладывать свой собственный путь и уважать свой суверенитет, независимость и территориальную целостность", - заявил Блинкен.

Также Госсекретарь США отметил, что перед лицом "этих и других вызовов" стороны обсудили пути углубления нашей координации, в том числе в отношении союзнического командования и управления, разведки, наблюдения и рекогносцировки, совместного и совместного использования объектов и увеличения двусторонних учений.

"Япония также активизировалась, чтобы помочь нашим европейским друзьям диверсифицировать свои поставки СПГ в ответ на превращение энергии в оружие президентом Путиным", - сказал Блинкен.

Как отметил японский министр Есимаса, российская агрессия против Украины "потрясла основы международного порядка, поставив международное сообщество на историческое распутье".

Глава МИД Японии подтвердил позицию Токио о том, что агрессия РФ против Украины расшатывает основы международного порядка, обвинил Россию в "безрассудной ядерной риторике" и атаках по гражданской инфраструктуре. Он добавил, что стороны согласились "продолжать нашу решительную поддержку Украины".

Также на встрече стороны обсудили расширением военного сотрудничества между Китаем и РФ, подтвердили свое "решительное неприятие незаконных претензий и принудительных и провокационных усилий и действий" Пекина в Южно-Китайском море, а также договорились продолжать тесно сотрудничать "в решении проблемы Северной Кореи, включая стремление к немедленному решению проблемы похищения людей".

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с премьером Японии Фумио Кишидой заявил, что их страны помогут Украине справиться с последствиями вторжения РФ.

Также мы писали о том, что на днях премьер Японии ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев.

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