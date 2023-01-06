ua ru
Пт, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прем'єр Японії відповів на запрошення Зеленського відвідати Україну

Новость на русском →
Токіо, П'ятниця 06 січня 2023 14:27
Прем'єр Японії відповів на запрошення Зеленського відвідати Україну Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда думає над візитом в Україну після запрошення президента Володимира Зеленського. Однак, це буде залежати від "різних обставин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на заяву японського прем'єра, якого цитує CNN.

"Українська влада запрошує ключових урядовців великих країн відвідати Київ, і я також отримав запрошення. Але на цю мить ще нічого не вирішено, я розгляну цю пропозицію, враховуючи різні обставини", - цитують його слова ЗМІ.

Також японський прем'єр у розмові із Зеленським заявив, що Токіо зробить усе можливе, щоб надати допомогу Україні.

"Я рішуче засудив агресію Росії, що триває, і заявив, що Японія зробить усе можливе, щоб надати допомогу, в тому числі, щоб пережити зиму, щоб захистити життя українського народу", - зауважив Кісіда.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провели телефонну розмову. Під час якої, зокрема, український лідер закликав главу японського уряду взяти участь в реалізації "формули миру".

Додамо, раніше стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак також запросив прем'єра Японії до України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Японія Токио
NEWS
Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб
Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет