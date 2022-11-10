США та Японія почали масштабні військові навчання

США та Японія сьогодні, 10 листопада почали масштабні військові навчання на японських південно-західних островах та навколо них. Метою яких є посилення оперативного потенціалу в цих районах, враховуючи активізацію військової діяльності Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
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"Маневри спрямовані на підвищення операційного потенціалу військових. Навчання також включатимуть реагування на балістичні ракети, а також операції в нових сферах захисту, таких як космос і кіберпростір", - зазначили в Міноборони Японії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Японія створить об'єднане командування військами через зростання напруженості у регіоні.
Також ми писали, що Японія модернізує свої керовані ракети класу "земля-повітря" для перехоплення гіперзвукової зброї, які розробляють Китай та Росія.
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