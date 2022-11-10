США та Японія почали масштабні військові навчання

Keen Sword

"Маневри спрямовані на підвищення операційного потенціалу військових. Навчання також включатимуть реагування на балістичні ракети, а також операції в нових сферах захисту, таких як космос і кіберпростір", - зазначили в Міноборони Японії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Японія створить об'єднане командування військами через зростання напруженості у регіоні.

Також ми писали, що Японія модернізує свої керовані ракети класу "земля-повітря" для перехоплення гіперзвукової зброї, які розробляють Китай та Росія.

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