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США та Японія почали масштабні військові навчання

Фото: США та Японія почали масштабні військові навчання (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

США та Японія сьогодні, 10 листопада почали масштабні військові навчання на японських південно-західних островах та навколо них. Метою яких є посилення оперативного потенціалу в цих районах, враховуючи активізацію військової діяльності Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

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"Маневри спрямовані на підвищення операційного потенціалу військових. Навчання також включатимуть реагування на балістичні ракети, а також операції в нових сферах захисту, таких як космос і кіберпростір", - зазначили в Міноборони Японії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Японія створить об'єднане командування військами через зростання напруженості у регіоні.

Також ми писали, що Японія модернізує свої керовані ракети класу "земля-повітря" для перехоплення гіперзвукової зброї, які розробляють Китай та Росія.

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