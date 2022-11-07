Японія доопрацює систему ППО для перехоплення гіперзвукових ракет РФ та Китаю

Японія модернізує свої керовані ракети класу "земля-повітря" для перехоплення гіперзвукової зброї, які розробляють Китай та Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Уряд має намір розпочати масове виробництво модернізованих керованих ракет середньої дальності Type-03, розгорнутих Сухопутними силами самооборони, до 2029 фінансового року.

У рамках зусиль щодо нарощування потенціалу "комплексної протиповітряної та протиракетної оборони" уряд планує модернізацію протиракетних перехоплювачів у рамках Стратегії національної безпеки, яка має бути переглянута до кінця поточного року, зазначило джерело.

Ракети Type-03 із дальністю в десятки кілометрів були прийняті Японією на озброєння у 2003 році для перехоплення літаків. Ракети були вперше модернізовані в 2017 році для боротьби з крилатими ракетами, що летять на малих висотах, і снарядами, що швидко рухаються.

У ході запланованої модернізації можливості цих ракет будуть покращені за прогнозуванням траєкторії польоту гіперзвукової зброї та її відстеження, а також щодо їх виявлення за допомогою радара, додало джерело.