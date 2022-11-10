США и Япония начали масштабные военные учения

Keen Sword

"Маневры направлены на повышение операционного потенциала военных. Учения также будут включать реагирование на баллистические ракеты, а также операции в новых областях защиты, таких как космос и киберпространство", - отметили в Минобороны Японии.

Напомним, ранее стало известно, что Япония создаст объединенное командование войсками из-за роста напряженности в регионе.

Также мы писали, что Япония модернизирует свои управляемые ракеты класса "земля-воздух" для перехвата гиперзвукового оружия, разрабатываемых Китаем и Россией.

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