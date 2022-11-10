США и Япония начали масштабные военные учения

США и Япония сегодня, 10 ноября, начали масштабные военные учения на японских юго-западных островах и вокруг них. Целью которых является усиление оперативного потенциала в этих районах, учитывая активизацию военной деятельности Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.
Keen Sword
"Маневры направлены на повышение операционного потенциала военных. Учения также будут включать реагирование на баллистические ракеты, а также операции в новых областях защиты, таких как космос и киберпространство", - отметили в Минобороны Японии.
Напомним, ранее стало известно, что Япония создаст объединенное командование войсками из-за роста напряженности в регионе.
Также мы писали, что Япония модернизирует свои управляемые ракеты класса "земля-воздух" для перехвата гиперзвукового оружия, разрабатываемых Китаем и Россией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.