США та Японія домовилися про введення нових санкцій проти РФ

"Що стосується агресії Росії проти України, два лідери домовилися про продовження жорстких санкцій проти РФ і рішучу підтримку України", - йдеться у повідомленні прес-служби МЗС Японії.

Також під час бесіди Кішида заявив, що високо оцінює лідерство Байдена та дипломатичні зусилля США для пошуку мирних шляхів урегулювання в Ізраїлі. Лідери двох країн засудили терористичні атаки бойовиків ХАМАС і домовилися продовжити тісну співпрацю для покращення гуманітарної ситуації в Секторі Газа.

Санкції проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США та партнери ввели численні санкції проти країни-агресора, які зачепили як державні компанії, так і приватний бізнес.

У свою чергу, ЄС запровадив 11 пакетів санкцій. Вони включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велика кількість експортних обмежень.

Зазначимо, що Євросоюз планує запровадити новий пакет санкцій найближчими днями.