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США та Південна Корея проведуть масштабні військові навчання на тлі загроз КНДР

США Південна Корея, Понеділок 12 серпня 2024 11:46
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США та Південна Корея проведуть масштабні військові навчання на тлі загроз КНДР Фото: віськові навчання Південної Кореї та США (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Наступного тижня США та Південна Корея розпочнуть масштабні спільні військові навчання. Вони пройдуть за участі всіх видів військ з метою зміцнення готовності до протидії новим загрозам з боку КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Щорічні навчання "Щит свободи Ульчі" (UFS) відбуватимуться з 19 до 29 серпня і включатимуть в себе основні командно-штабні навчання на основі комп'ютерного моделювання, а також одночасні польові навчання і навчання з цивільної оборони.

Зазначається, що цього року війська відпрацьовуватимуть реагування на загрози з боку КНДР в усіх сферах, включно з ракетними атаками, глушінням GPS-сигналів, кібератаками тощо і впроваджуватимуть досвід останніх збройних конфліктів у світі. Найбільшу увагу союзники приділять посиленню своїх можливостей для стримування й захисту від зброї масового знищення.

Крім південнокорейських і американських військ до навчань приєднаються представники кількох країн-членів командування ООН UNC, уповноваженого слідкувати за дотриманням Сеулом і Пхеньяном перемир’я, яке встановлене після Корейської війни 1950-53 років.

Водночас зауважується, що Північна Корея засуджує спільні навчання союзників, називаючи їх репетицією вторгнення в КНДР. Пхеньян у відповідь проводить власні військові маневри чи випробування зброї. Водночас Вашингтон і Сеул відкидають подібні звинувачення і зазначають, що їх спільні навчання мають оборонний характер.

Спільні навчання США та Південної Кореї

Нагадаємо, у квітні США та Південна Корея провели спільні морські навчання в Японському морі, щоб відточити свої навички стримування загроз безпеці на морі та забезпечення безпечного судноплавства на тлі загроз КНДР.

Також Південна Корея і Сполучені Штати провели спільні космічні навчання з метою протистояти атакам Північної Кореї з глушіння системи глобального позиціонування (GPS) та іншим космічним загрозам.

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Сполучені Штати Америки КНДР Південна Корея
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