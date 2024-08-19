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США и Южная Корея начали масштабные летние военные учения

Украина, Понедельник 19 августа 2024 09:01
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США и Южная Корея начали масштабные летние военные учения Фото: военные учения США и Южной Кореи (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

США и Южная Корея в понедельник начали большие совместные военные учения, которые продлятся 11 дней. Они направлены на укрепление совместной готовности к обороне на фоне растущих военных угроз КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Ежегодные учения двух стран "Щит свободы Ульчи" будут продолжаться до 29 августа и будут проходить на фоне растущего беспокойства Сеула и Вашингтона продолжающейся разработкой оружия КНДР, которое с начала этого года провело уже 37 испытаний баллистических и крылатых ракет и регулярно осуществляет "мусорные" атаки по территории Южной Кореи.

Согласно сообщению южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов, маневры этого года базируются на сценарии полной войны и включают компьютерные командно-штабные тренировки и одновременные полевые маневры и обучение подразделений гражданской обороны.

Какие маневры планируются

Отмечается, что хотя учения будут аналогичны по прошлогоднему масштабу, в них примут участие около 19 000 южнокорейских военнослужащих. Они будут включать 48 полевых учебных мероприятий, таких как высадка десанта и боевые стрельбы. Количество учений на уровне бригады также увеличится до 17 этого года.

По ожиданиям военных, совместные тренировки укрепят способность и готовность союзников реагировать на любые провокации и защищаться от оружия массового уничтожения КНДР путем использования разного рода сил и средств, в том числе наземных, морских, воздушных, кибернетических и космических.

В этом году традиционные тренировки подразделений гражданской обороны будут впервые включать сценарий, имитирующий ядерную атаку со стороны Северной Кореи, который, впрочем, военные не будут отрабатывать.

Отмечается, что Северная Корея традиционно осуждает совместные учения союзников, называя их репетицией вторжения в КНДР. В то же время Южная Корея и США отвергли обвинения, назвав свои учения оборонными.

Обучение США и Южной Корее

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что США и Южная Корея планируют провести совместные масштабные ежегодные учения по противодействию угрозам КНДР.

Ранее в апреле США и Южная Корея провели совместные морские учения в Японском море для улучшения своих навыков сдерживания угроз безопасности на море и обеспечения безопасного судоходства на фоне угроз КНДР.

Также Южная Корея и Соединенные Штаты провели совместные космические учения с целью противостоять атакам Северной Кореи по глушению системы глобального позиционирования (GPS) и другим космическим угрозам.

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