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США та низка країн світу хочуть знизити залежність від ядерного палива РФ

Четвер 21 березня 2024 20:20
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США та низка країн світу хочуть знизити залежність від ядерного палива РФ Архівне фото: США та низка країн світу хочуть знизити залежність від ядерного палива РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

США і світові споживачі ядерної енергії повинні змінити ланцюжки поставок, щоб досягти мети з ослаблення впливу Росії над галуззю.

Про це заявила помічник міністра з ядерної енергії США Кетрін Гафф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На кліматичній конференції Сполучені Штати Америки разом із Японією, Францією, Канадою та Великою Британією зобов'язалися залучити 4,2 мільярда доларів державного фінансування для ядерної енергетики.

Хафф розповіла, що країни спільно намагалися визначити обсяг інвестицій, необхідних від урядів для підтримки ланцюжка поставок палива.

"2,7 мільярда доларів - це частина цього внеску США. Це історичний крок у ланцюжку постачання палива, але, звичайно, ми бачимо можливість піти далі", - сказала вона.

Президент Джо Байден підписав цього місяця законопроєкт, що затверджує виділення 2,7 мільярда доларів США на фінансування внутрішнього виробництва палива.

Інші країни повинні змінити ланцюжки поставок

Програми включають збагачення уранового палива з високим аналізом і низьким збагаченням, яке, як очікується, буде використовуватися на високотехнологічних атомних станціях.

Ці нові реактори можуть бути набагато меншими за розміром і мати триваліші робочі цикли.

Гафф додала, що успіх зміни ланцюжків постачань також залежатиме від того, чи перейдуть інші країни до цих довірених джерел, а не до джерел, які можуть використовувати поставки проти них. У цьому плані вона мала на увазі РФ.

США хочуть позбутися поставок із РФ

Російська державна енергетична компанія "Росатом" заявляє, що постачає 17% світового ядерного палива.

США, найбільший виробник ядерної енергії, покладаються на Росію щодо 20% свого збагаченого урану, хоча цей обсяг обмежений забороною на імпорт, введеною ще до вторгнення Росії в Україну.

"Ця залежність, від якої нам терміново потрібно позбутися", - сказала Хафф.

Що передувало

Нагадаємо, минулого року Палата представників США підтримала законопроект про заборону імпорту урану з Росії, який використовують як паливо для ядерних реакторів. Це був захід у відповідь на повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну.

Видання Financial Times написало про те, що адміністрація президента США Джо Байдена готова запровадити заборону на імпорт урану з Росії. На початку повномасштабного вторгнення в Україну таких заходів вживати не хотіли.

А міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм заявила, що Конгресу Сполучених Штатів Америки необхідно запровадити заборону імпорту урану з Росії.

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