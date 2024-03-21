США и ряд стран мира хотят снизить зависимость от ядерного топлива РФ

США и мировые потребители ядерной энергии должны изменить цепочки поставок, чтобы достичь цели по ослаблению влияния России над отраслью.

Об этом заявила помощник министра по ядерной энергии США Кэтрин Гафф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На климатической конференции Соединенные Штаты Америки вместе с Японией, Францией, Канадой и Великобританией обязались привлечь 4,2 миллиарда долларов государственного финансирования для ядерной энергетики.

Хафф рассказала, что страны совместно пытались определить объем инвестиций, необходимых от правительств для поддержки цепочки поставок топлива.

"2,7 миллиарда долларов - это часть этого вклада США. Это исторический шаг в цепочке поставок топлива, но, конечно, мы видим возможность пойти дальше", - сказала она.

Президент Джо Байден подписал в этом месяце законопроект, утверждающий выделение 2,7 миллиарда долларов США на финансирование внутреннего производства топлива.

Другие страны должны изменить цепочки поставок

Программы включают обогащение уранового топлива с высоким анализом и низким обогащением, которое, как ожидается, будет использоваться на высокотехнологичных атомных станциях.

Эти новые реакторы могут быть намного меньше по размеру и иметь более длительные рабочие циклы.

Гафф добавила, что успех изменения цепочек поставок также будет зависеть от того, перейдут ли другие страны к этим доверенным источникам, а не к источникам, которые могут использовать поставки против них. В этом плане она подразумевала РФ.

США хотят избавиться от поставок из РФ

Российская государственная энергетическая компания "Росатом" заявляет, что поставляет 17% мирового ядерного топлива.

США, крупнейший производитель ядерной энергии, полагаются на Россию в отношении 20% своего обогащенного урана, хотя этот объем ограничен запретом на импорт, введенным еще до вторжения России в Украину.

"Эта зависимость, от которой нам срочно нужно избавиться", - сказала Хафф.

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