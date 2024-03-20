Міністр енергетики США закликала Конгрес заборонити постачання російського урану

Конгресу Сполучених Штатів Америки необхідно запровадити заборону імпорту урану з Росії. Це дозволить спрямувати заощаджені кошти на підтримку розробки американського палива для ядерних реакторів.

Про це заявила міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вона зауважила, що розраховує в цьому питанні на Конгрес США, оскільки треба діяти оперативно.

"Сподіваюся, ми зможемо запровадити цю заборону (на імпорт урану з Росії - ред.), щоб розблокувати ці кошти", - наголосила Гренхолм.

Що передувало

Нагадаємо, минулого року Палата представників США підтримала законопроект про заборону імпорту урану з Росії, який використовують як паливо для ядерних реакторів. Це був захід у відповідь на повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну.

Але законопроект так і не пройшов Сенат, що необхідно для того, щоб він набув чинності.

Така заборона дозволить виділити кошти на розширення збагачення урану всередині країни та на виробництво спеціального уранового палива - високопробного низькозбагаченого уранового палива (HALEU). Воно необхідне для реакторів нового покоління.

Ще минулого місяця видання Financial Times написало про те, що Адміністрація президента США Джо Байдена готова запровадити заборону на імпорт урану з Росії. На початку повномасштабного вторгнення в Україну таких заходів вживати не хотіли.

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