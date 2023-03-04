США и Германия выразили готовность вводить санкции против России столько, сколько потребуется

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц выразили готовность продолжать санкционную политику против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Политики обсудили текущие усилия по оказанию гуманитарной, экономической, политической поддержки и помощи в сфере безопасности, а также важность международной солидарности с народом Украины.

"Байден и Шольц подтвердили свое обязательство накладывать на РФ ограничения за ее агрессию столько, сколько потребуется", - отметили в администрации президента США.

Кроме того, американский и немецкий лидеры обменялись мнениями по другим глобальным вопросам и заверили в "крепких двусторонних отношениях".