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США и Германия выразили готовность вводить санкции против России столько, сколько потребуется

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Суббота 04 марта 2023 03:19
США и Германия выразили готовность вводить санкции против России столько, сколько потребуется Фото: США и Германия выразили готовность вводить санкции против России столько, сколько потребуется (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц выразили готовность продолжать санкционную политику против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Политики обсудили текущие усилия по оказанию гуманитарной, экономической, политической поддержки и помощи в сфере безопасности, а также важность международной солидарности с народом Украины.

"Байден и Шольц подтвердили свое обязательство накладывать на РФ ограничения за ее агрессию столько, сколько потребуется", - отметили в администрации президента США.

Кроме того, американский и немецкий лидеры обменялись мнениями по другим глобальным вопросам и заверили в "крепких двусторонних отношениях".

Напомним, Шольц заверил, что Германия и США в дальнейшем будут продолжать оказывать помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

В свою очередь Байден на встрече в Белом доме заявил, что поддержка Украины Шольцем "изменила мир" во время войны с Россией.

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