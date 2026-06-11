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США та Кувейт готують рекордну мільярдну угоду по дронах-перехоплювачах

13:43 11.06.2026 Чт
2 хв
Що війде у масштабний пакет закупівель?
aimg Костянтин Широкун
Фото: США та Кувейт готують рекордну мільярдну угоду (anduril.com)

Держдеп США схвалив продаж Кувейту дронів та обладнання для боротьби з БпЛА на суму у 1,98 млрд доларів. Ця угода є рекордною з закупівлі дронів- перехоплювачів у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Drone Front.

Зазначається, що пакет включає рішення, призначені для виявлення та знищення загроз за допомогою як електронних, так і кінетичних методів.

У перелік погодженого обладнання, зокрема, входять перехоплювачі Roadrunner та Anvil, системи запуску, програмне забезпечення для командування, вежі далекого та морського спостереження, рішення для РЕБ та мобільні операційні центри.

Що відомо про дрони-перехоплювачі Roadrunner та Anvil

Запропонований пакет передбачає використання платформ Roadrunner та Anvil компанії Anduril, які призначені для швидкого наземного запуску та ураження повітряних цілей.

Обидві системи використовують вертикальний зліт та посадку, зберігаючи при цьому різні архітектури для різних місій.

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Roadrunner – це перехоплювач з двома турбореактивними двигунами, має планер довжиною близько 2 метрів і може досягати дозвукової швидкості – приблизно 1235 км/год.

Зазвичай він використовує фугасну боєголовку для нейтралізації дронів та більших повітряних загроз, включаючи пілотовані літаки та крилаті ракети.

Anvil – це менший дрон, здатний розвивати швидкість до 320 км/год. Він призначений для перехоплення дронів на близькій відстані за допомогою кінетичного удару, пропонуючи менш витратний варіант ураження.

Нагадаємо, раніше у ГУР оприлюднили начинку реактивного "Шахеда" - турбореактивної версії дрона "Герань-3". З 45 ідентифікованих компонентів половина виявилася американського походження, вісім - китайського, сім - швейцарського. Серед іншого знайшли деталі британського та японського виробництва.

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