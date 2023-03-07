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США та країни ЄС працюють над санкціями проти алмазної галузі РФ, - Держдеп

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Вівторок 07 березня 2023 06:29
США та країни ЄС працюють над санкціями проти алмазної галузі РФ, - Держдеп Фото: США та країни ЄС працюють над санкціями проти алмазної галузі РФ (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Офіційні особи США та країн ЄС провели зустріч із керівниками компаній алмазної промисловості щодо запровадження економічних обмежень проти алмазної індустрії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

"Сьогодні посол Джеймс О'Брайєн приєднався до заступника гендиректора та головного спеціаліста з контролю правил торгівлі Єврокомісії Дениса Редоннета, щоб обговорити з провідними офісами торгівлі алмазами, а також виробниками, лабораторіями та галузевими торговими асоціаціями в США та Європі. РФ", - йдеться у повідомленні Держдепу.

У відомстві також зазначили, що існує необхідність запровадження найефективніших і найвпливовіших способів перервати потік доходів від обробки та видобутку алмазів для Росії.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що країни "Великої сімки" та Європейського союзу вивчають способи відстеження шляхів поставок російських алмазів, щоб обмежити їх продаж.

Також ми писали, що Україна та її союзники хочуть надати алмазам Росії статусу "конфліктних".

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