США та країни ЄС працюють над санкціями проти алмазної галузі РФ, - Держдеп

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

"Сьогодні посол Джеймс О'Брайєн приєднався до заступника гендиректора та головного спеціаліста з контролю правил торгівлі Єврокомісії Дениса Редоннета, щоб обговорити з провідними офісами торгівлі алмазами, а також виробниками, лабораторіями та галузевими торговими асоціаціями в США та Європі. РФ", - йдеться у повідомленні Держдепу.

У відомстві також зазначили, що існує необхідність запровадження найефективніших і найвпливовіших способів перервати потік доходів від обробки та видобутку алмазів для Росії.