США и страны ЕС работают над санкциями против алмазной отрасли РФ, - Госдеп
Официальные лица США и стран ЕС провели встречу с руководителями компаний алмазной промышленности по введению экономических ограничений против алмазной индустрии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.
"Сегодня посол Джеймс О'Брайен присоединился к заместителю гендиректора и главному специалисту по контролю правил торговли Еврокомиссии Денису Редоннету, чтобы обсудить с ведущими офисами торговли алмазами, а также производителями, лабораториями и отраслевыми торговыми ассоциациями в США и Европе. по импортному контролю, связанным с РФ", - говорится в сообщении Госдепа.
В ведомстве также отметили, что существует необходимость введения наиболее эффективных и влиятельных способов прервать поток доходов от обработки и добычи алмазов для России.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что страны "Большой семерки" и Европейского союза изучают способы отслеживания путей поставок российских алмазов, чтобы ограничить их продажу.
Также мы писали, что Украина и ее союзники хотят предоставить алмазам России статус "конфликтных".
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