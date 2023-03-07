США и страны ЕС работают над санкциями против алмазной отрасли РФ, - Госдеп

Официальные лица США и стран ЕС провели встречу с руководителями компаний алмазной промышленности по введению экономических ограничений против алмазной индустрии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Сегодня посол Джеймс О'Брайен присоединился к заместителю гендиректора и главному специалисту по контролю правил торговли Еврокомиссии Денису Редоннету, чтобы обсудить с ведущими офисами торговли алмазами, а также производителями, лабораториями и отраслевыми торговыми ассоциациями в США и Европе. по импортному контролю, связанным с РФ", - говорится в сообщении Госдепа.

В ведомстве также отметили, что существует необходимость введения наиболее эффективных и влиятельных способов прервать поток доходов от обработки и добычи алмазов для России.