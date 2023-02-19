G7 та ЄС шукають способи відстеження російських алмазів, щоб обмежити їх продаж, - Bloomberg

Країни "Великої сімки" (G7) та Європейського союзу вивчають способи відстеження постачання російських алмазів через кордони, щоб обмежити їх продаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Попередні спроби ЄС запровадити санкції щодо російських дорогоцінних каменів наразилися на відсіч з боку країн-імпортерів, таких, як Бельгія, які стверджували, що ці зусилля будуть марними, оскільки угоди просто перейдуть до інших країн без механізму відстеження дорогоцінних каменів.

Походження алмазів зрозуміле на початку ланцюжка постачань, коли вони отримують сертифікат у рамках Кімберлійського процесу, який був розроблений, щоб покласти край продажу так званих "кривавих алмазів" для фінансування війни. Але після цього їх стає важко відстежити.

Ограновані та поліровані камені часто змішуються в торгових будинках, а оригінальний сертифікат замінюється документами "змішаного походження", що робить практично неможливим відстеження того, де в кінцевому підсумку продаються російські алмази.

США ввели санкції проти російського гірничодобувного гіганта, ПАТ "Алроса", на частку якого припадає близько третини світової торгівлі алмазами на суму 80 млрд доларів. Але ці заходи мали обмежений вплив, оскільки більша частина торгівлі проходить через інші ринки, такі як Індія.

Люди, знайомі з ходом обговорень у G7 і ЄС, заявили, що рішення не є неминучим, оскільки відстеження діамантів на світовому ринку надзвичайно складне.

Проте двоє з них сказали, що G7 може випустити заяву з цього питання вже наступного тижня в рамках зусиль з підтримки тиску на Росію, оскільки її війна в Україні наближається до річної позначки.