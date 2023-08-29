США та країни ЄС ліквідували хакерську мережу Qakbot, яка могла бути створена в Росії

США спільно з деякими країнами ЄС ліквідували хакерську мережу Qakbot. Її активно використовували кіберзлочинці під час різних фінансових махінацій.
Про це заявив прокурор США Мартін Естрада, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Уперше виявлений понад десять років тому Qakbot зазвичай поширювався через шкідливі електронні листи, що надсилалися жертвам, які нічого не підозрювали.
Міністерство юстиції США заявило, що в операції під назвою "Качине полювання" брало участь Федеральне бюро розслідувань, а також Франція, Німеччина, Нідерланди, Великобританія, Румунія і Латвія.
Прокурор Мартін Естрада заявив, що дії проти Qakbot були найзначнішою технологічною і фінансовою операцією, яку коли-небудь проводило Міністерство проти ботнету.
Термін "ботнет" використовується для позначення взаємопов'язаної мережі заражених комп'ютерів, яку хакери використовують для поширення вірусів.
"Разом ми ліквідували Qakbot і врятували незліченну кількість жертв від майбутніх нападів", - заявив він на прес-конференції.
Дослідники з безпеки кажуть, що Qakbot був винайдений у Росії і атакував організації по всьому світу, від Німеччини до Аргентини.
Естрада сказав, що шкідливе ПЗ Qakbot заразило понад 700 000 комп'ютерів жертв, сприяло розгортанню програм-здирників і завдало шкоди підприємствам, постачальникам медичних послуг та урядовим установам на сотні мільйонів доларів.
Слідчі виявили докази того, що в період із жовтня 2021 року до квітня 2023 року адміністратори Qakbot отримали викуп, сплачений жертвами, у розмірі приблизно 58 мільйонів доларів.
Нещодавно повідомлялось, що російська хакерська група NoName057(16) заблокувала роботу сайту парламенту Болгарії, через допомогу Софії Україні.
Також українські кіберфахівці запобігли спробі російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ.
До цього російські хакери з групи APT29, яких підозрюють у роботі на російську службу зовнішньої розвідки, спробували атакувати дипломатів в Україні за допомогою оголошення про продаж уживаної BMW.
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