США та країни ЄС ліквідували хакерську мережу Qakbot, яка могла бути створена в Росії

Уперше виявлений понад десять років тому Qakbot зазвичай поширювався через шкідливі електронні листи, що надсилалися жертвам, які нічого не підозрювали.

Міністерство юстиції США заявило, що в операції під назвою "Качине полювання" брало участь Федеральне бюро розслідувань, а також Франція, Німеччина, Нідерланди, Великобританія, Румунія і Латвія.

Операція була не легка

Прокурор Мартін Естрада заявив, що дії проти Qakbot були найзначнішою технологічною і фінансовою операцією, яку коли-небудь проводило Міністерство проти ботнету.

Термін "ботнет" використовується для позначення взаємопов'язаної мережі заражених комп'ютерів, яку хакери використовують для поширення вірусів.

"Разом ми ліквідували Qakbot і врятували незліченну кількість жертв від майбутніх нападів", - заявив він на прес-конференції.

Сліди ведуть до Росії

Дослідники з безпеки кажуть, що Qakbot був винайдений у Росії і атакував організації по всьому світу, від Німеччини до Аргентини.

Естрада сказав, що шкідливе ПЗ Qakbot заразило понад 700 000 комп'ютерів жертв, сприяло розгортанню програм-здирників і завдало шкоди підприємствам, постачальникам медичних послуг та урядовим установам на сотні мільйонів доларів.

Слідчі виявили докази того, що в період із жовтня 2021 року до квітня 2023 року адміністратори Qakbot отримали викуп, сплачений жертвами, у розмірі приблизно 58 мільйонів доларів.

Діяльність російських хакерів у світі

Нещодавно повідомлялось, що російська хакерська група NoName057(16) заблокувала роботу сайту парламенту Болгарії, через допомогу Софії Україні.

Також українські кіберфахівці запобігли спробі російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ.

До цього російські хакери з групи APT29, яких підозрюють у роботі на російську службу зовнішньої розвідки, спробували атакувати дипломатів в Україні за допомогою оголошення про продаж уживаної BMW.