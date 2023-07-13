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Використовували оголошення про продаж BMW: хакери з РФ атакували дипломатів в Україні

Новость на русском →
Четвер 13 липня 2023 07:23
Використовували оголошення про продаж BMW: хакери з РФ атакували дипломатів в Україні Фото: хакери з РФ атакували дипломатів в Україні (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Російські хакери з групи APT29, яких підозрюють у роботі на російську службу зовнішньої розвідки, спробували атакувати дипломатів в Україні за допомогою оголошення про продаж уживаної BMW.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У середині квітня 2023 року польський дипломат надіслав електронною поштою оголошення про продаж свого старого седана BMW 5-ї серії до різних посольств. Російські хакери перехопили та скопіювали це повідомлення, впровадили в нього шкідливе ПЗ, а потім відправили його десяткам інших іноземних дипломатів, які працюють у Києві.

У 2021 році спецслужби США та Британії ідентифікували APT29 як підрозділ Служби зовнішньої розвідки Росії.

Як з'ясувалося, хакери вказали в оголошенні нижчу ціну, ніж від початку, намагаючись спонукати більше людей завантажувати шкідливе програмне забезпечення, яке дало б їм віддалений доступ до їх пристроїв. Це програмне забезпечення було замасковано під альбом фотографій BMW.

Представник Держдепартаменту США заявив, що вони знали про цю діяльність і на підставі аналізу Управління кібербезпеки та технологічної безпеки дійшли висновку, що вона не торкнулася системи чи облікових записів працівників посольства США у Києві.

Російські хакери намагаються нашкодити Україні та союзникам

З початку повномасштабного вторгнення РФ російські хакери намагаються у різний спосіб нашкодити Україні та її союзникам.

Так, у червні проросійська група хакерів атакувала порт Роттердам у Нідерландах . Кіберзлочинці мстять країні за спробу допомогти Україні у війні з Росією. Атаки проводилися з російських та сербських IP-адрес.

Крім того, пов'язана з Росією хакерська група From Russia with Love вчора, 12 липня, опублікувала конфіденційну інформацію про підготовку до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

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