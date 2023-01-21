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США та Китаю вдалося "знизити температуру" у відносинах, - Блінкен

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Чикаго, Субота 21 січня 2023 02:18
США та Китаю вдалося "знизити температуру" у відносинах, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Китаю та США вдалося знизити температуру відносин. Сторін продовжують контакти з низки питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ держсекретаря США Ентоні Блінкена під час відвідин Чикаго.

Блінкен додав, що взаємини США та Китаю позначаються і на третіх країнах, від них є відповідний запит.

"Я так думаю, тому що, як я вже казав, коли ми багато зустрічаємось, багато розмовляємо, то результат виявляється саме таким", - пояснив політик.

Він навів як приклад розмову президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна, який відбувся в рамках саміту G20 на Балі у 2022 році.

Нагадаємо, Блінкен планує відвідати Китай 5-6 лютого. У Пекіні у нього намічено зустріч із міністром закордонних справ КНР Цінь Ганом, з яким обговорить, у тому числі війну РФ в Україні.

Раніше Блінкен провів телефонну розмову із новим міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом.

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Китай Ентоні Блінкен
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