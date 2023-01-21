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США и Китаю удалось "снизить температуру" в отношениях, - Блинкен

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Чикаго, Суббота 21 января 2023 02:18
США и Китаю удалось "снизить температуру" в отношениях, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Китаю и США удалось снизить температуру отношений. Сторон продолжают контакты по ряду вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление госсекретаря США Энтони Блинкена во время посещения Чикаго.

Блинкен добавил, что взаимоотношения США и Китая сказываются и на третьих странах, от них есть соответствующий запрос.

"Я так думаю, потому что, как я уже говорил, когда мы много встречаемся, много разговариваем, то результат оказывается именно таким", - пояснил политик.

Он привел в качестве примера разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, который состоялся в рамках саммита G20 на Бали в 2022 году.

Напомним, Блинкен планирует посетить Китай 5-6 февраля. В Пекине у него намечена встреча с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, с которым обсудит, в том числе войну РФ в Украине.

Ранее Блинкен провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.

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