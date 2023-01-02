Блінкен провів розмову з новим главою МЗС Китаю: обговорили канали зв'язку

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з новим міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Блінкена.

Блінкен повідомив, що обговорив питання відносин США та Китаю, зокрема відкритих каналів зв'язку.

У п'ятницю Цінь Ган, довірений помічник лідера КНР Сі Цзіньпіна, який раніше обіймав посаду посла в США, вступив на посаду глави зовнішньополітичного відомства.

Він змінив Вана І, який став членом Політбюро ЦК КПК і, як очікується, продовжить відігравати важливу роль у зовнішній політиці Китаю.

Цінь Ган представляв інтереси Китаю в США щодо короткого часу - 17 місяців. Проте за цей період відносини Вашингтона та Пекіна помітно погіршилися.

Раніше повідомлялося, що 30 грудня глава КНР Сі Цзіньпін провів відеопереговори з російським диктатором Путіним і заявив, що Китай готовий до партнерства "без обмежень" з РФ.

Нагадаємо, РБК-Україна також писала про те, що Путін запросив лідера Китаю з візитом до Москви навесні 2023 року.

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