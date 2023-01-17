Блінкен здійснить візит до Китаю на початку лютого: обговорить війну РФ в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Китай 5-6 лютого. У Пекіні він має намір зустрітися з міністром закордонних справ КНР Цінь Ганом, з яким обговорить, зокрема війну РФ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Зазначається, що зустріч буде продовженням переговорів між Китаєм та США, які розпочалися в рамках саміту G20 в Індонезії.

Цінь Ган нещодавно отримав нову посаду у китайському уряді. До цього він працював послом у США.

Раніше представник Держдепу Нед Прайс повідомив, що Блінкен під час візиту до Китаю говоритиме про війну РФ проти України.

За його словами, США сподіваються, що Китай не сприятиме зусиллям Москви і не надаватиме допомогу РФ у безпеці або в обході санкцій.

"Війна Росії проти України була на порядку денному задовго до її початку. Загроза російській агресії була на порядку денному до 24 лютого, коли державний секретар Блінкен розмовляв зі своїм китайським колегою", - сказав Прайс.

Нагадаємо, 2 січня Блінкен провів телефонну розмову з новим міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом.

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