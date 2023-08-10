ua en ru
Чт, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден підписав указ про обмеження технологічних інвестицій у Китай

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 10 серпня 2023 00:25
Байден підписав указ про обмеження технологічних інвестицій у Китай Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден підписав указ про обмеження інвестицій Сполучених Штатів у технологічні компанії з Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Розвиток чутливих технологій і продуктів, що мають вирішальне значення для збройних сил, розвідки, спостереження або кібер-можливостей є незвичайною і винятковою загрозою національній безпеці, джерело якої повністю або в значній частині за межами Сполучених Штатів, і що деякі інвестиції Сполучених Штатів можуть посилити цю загрозу", - заявив президент США.

При цьому Байден зазначив, що відданість Сполучених Штатів відкритим інвестиціям є наріжним каменем економічної політики країни та дає США суттєві переваги.

Відкриті глобальні потоки капіталу створюють цінні економічні можливості та сприяють конкурентоспроможності, інноваціям та продуктивності.

З його слів, Сполучені Штати завжди підтримують транскордонні інвестиції, якщо це не суперечить захисту інтересів національної безпеки країни.

Технологічні інвестиції в Китай

На думку аналітиків, контроль за інвестиціями став частиною ініціатив Білого дому щодо обмеження потенціалу Китаю у розробці технологій наступного покоління, зокрема у військовій сфері. Ці заходи додатково ускладнили вже напружені відносини між США та КНР.

Раніше, США та Нідерланди анонсували запровадження нових обмежень, які стосуватимуться китайських виробників мікросхем та ще більше обмежать продаж обладнання для їх випуску.

Згодом стало відомо, що адміністрація президента Сполучених Штатів працює над указом щодо обмеження критично важливих інвестицій у технології Китаю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Сполучені Штати Америки Китай
NEWS
Найвужче коло людей. Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі
Найвужче коло людей. Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України