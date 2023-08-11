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Через економічні проблеми. Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії"

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П'ятниця 11 серпня 2023 06:16
Через економічні проблеми. Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії" Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії" через економічні проблеми Пекіна, що може призвести до певних складнощів для інших держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У ході заходів зі збирання коштів у Юті американський президент заявив, що КНР знаходиться "в біді" через слабке зростання.

"Китай у біді", - зазначив Байден, додавши при цьому, що не хоче нашкодити цій країні.

Також президент США заявив, що хоче раціональних стосунків із Китаєм.

"У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли у поганих людей виникають проблеми, вони роблять погані вчинки", - сказав він.

Економічна ситуація у Китаї

Споживчий сектор КНР впав у дефляцію, а заводські ціни у липні продовжили зниження. Китай може вступити в епоху набагато повільнішого економічного зростання зі стагнацією споживчих цін та заробітної плати, що контрастує з інфляцією в інших країнах світу.

Варто зазначити, що Штати, будучи найбільшою економікою світу, боролися з високою інфляцією та мали стійкий ринок праці.

Нагадаємо також, що у середу президент США Байден підписав указ, який забороняє деякі нові інвестиції країни у Китай у такі чутливі технології, як комп'ютерні чіпи.

Своєю чергою в Пекіні заявили, що "серйозно стурбовані" таким рішенням американського президента, і залишають за собою право вжити заходів.

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